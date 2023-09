UFFICIALE - Accostato al Napoli, Soumaré è il colpo last-minute del Siviglia

Acquisto last-minute del Siviglia, che negli scorsi minuti ha annunciato l'arrivo di Boubakary Soumaré.

Acquisto last-minute del Siviglia, che negli scorsi minuti ha annunciato l'arrivo di Boubakary Soumaré, centrocampista che arriva in Spagna dal Leicester, con cui è retrocesso lo scorso anno. Soumaré, accostato anche al Napoli, sbarca in Andalusia in prestito, con il Siviglia che il prossimo giugno potrà riscattare il giocatore e acquistarlo a titolo definitivo.

In orbita Serie A anche quest'estate, Soumaré era stato accostato a diversi club italiani dopo la retrocessione con le Foxes, ma proprio nell'ultimo giorno di mercato si è trasferito in Spagna.