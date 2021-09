UFFICIALE - ADL ci vide bene due anni fa: James lascia l'Europa a soli 29 anni e va in Asia

Dopo non aver trovato alcuna sistemazione in Europa, James Rodriguez è pronto per proseguire la sua carriera in Asia. È ufficiale il suo trasferimento in Qatar. Il 30enne fantasista colombiano indosserà la maglia dell’Al Rayyan, che oggi ha annunciato il suo ingaggio. L'ex Real Madrid lascia l'Europa. De Laurentiis ci vide giusto due anni fa quando decise di non accontentare Ancelotti.