UFFICIALE - Aduriz lascia il calcio, condannò il Napoli di Benitez ai preliminari di CL

A 39 anni ha deciso di dire basta al calcio. Aritz Aduriz ha annunciato il suo ritiro: in casa Napoli l'ormai ex Athletic Bilbao è ricordato per essere stato tra i protagonisti del doppio impegno preliminare di Champions League che la squadra basca giocò proprio contro gli azzurri nel 2014, con la doppietta al ritorno che di fatto condannò il Napoli di Benitez alla retrocessione in Europa League. Questa la commovente lettera pubblicata sui social: "Il momento è arrivato. Molte volte ho detto che è il calcio a lasciarti per primo. Ieri, i medici mi hanno detto di consultare il chirurgo quanto prima per avere una protesi di sostituzione all'anca e fare la vita di tutti i giorni nel modo più normale possibile. Sfortunatamente, il mio corpo ha detto basta. Non posso aiutare i miei compagni come vorrei e come meritano. Purtroppo viviamo una situazione molto più terribile e dolorosa; la pandemia che ci sta colpendo ci ha lasciato danni irreparabili e dobbiamo continuare a lottare insieme. Perciò non voglio che vi preoccupiate per me. Dimentichiamoci il finale che avevamo sognato perché avremo tempo per dirci arrivederci. E sì, il momento di dirselo è arrivato, ed è così che termina il mio percorso, indimenticabile e meraviglioso, dall'inizio alla fine. Grazie dal profondo del mio cuore".