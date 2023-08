UFFICIALE - Altro colpo dell'Al-Ahli: arriva Kessié! La cifra incassata dal Barça

Franck Kessié lascia il Barcellona e si trasferisce in Arabia Saudita all’Al-Ahli. Il club catalano ha ufficializzato la cessione del centrocampista ivoriano con un comunicato: 12.5 milioni di euro la cifra che andrà nelle casse dei blaugrana, che ha ringraziato l’ex Milan per il suo impegno nel Barcellona tornato a vincere la Liga.

FC Barcelona and Al-Ahli SC have agreed on a 12.5 million euro transfer for the player Franck Kessie.