UFFICIALE - Altro prestito per Zerbin: il classe '99 azzurro riparte dalla Serie C

Alessio Zerbin lascia il Napoli, ancora una volta in prestito. Avventura alla Pro Vercelli per il classe '99, ormai è ufficiale. "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo, classe ’99, Alessio Zerbin", il comunicato del club piemontese.