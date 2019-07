UFFICIALE - Altro rinforzo per il settore giovanile: dal Giugliano arriva il nazionale 2005 Tobia

L’FC Giugliano 1928 annuncia la cessione a titolo definitivo di Tobia Cuciniello alla Società Sportiva Calcio Napoli ed augura il meglio al ragazzo per la sua nuova esperienza con la maglia azzurra. Tobia, classe 2005, è stato uno dei capisaldi delle nostre formazioni e siamo sicuri riuscirà a farsi valere anche in una delle squadre più forti d’Europa, ma soprattutto, siamo felici che abbia coronato il suo sogno, quello di indossare la maglia azzurra.

Cuciniello è un fantasista, un attaccante esterno dotato di grande talento e tecnica, molto pronto rispetto alla sua giovane età e che ha già avuto i fari della Nazionale Under 15 puntati su di lui. Tobia è cresciuto con il tigrotto sul cuore e, dopo la parentesi dello scorso anno in un’altra grande squadra, il Benevento, questa mattina ha firmato col Napoli un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. “Sono molto emozionato. E’ un tigrotto nel cuore e lo sarà sempre perché siamo di Giugliano ma Napoli è la squadra per cui tifa da piccolo, è una delle squadre più forti in circolazione e siamo felici che abbia coronato il suo sogno” commenta a caldo papà Ernesto.