GIOVANILI UFFICIALE - ALTRO RINFORZO PER LA PRIMAVERA: ARRIVA IL 2004 LAMINE GNINGUE Dopo aver messo a segno il colpo Landry Boni dal Milan, il club azzurro prende anche il classe 2004 Lamine Gningue. LE ALTRE DI A BOLOGNA-SALERNITANA, FORMAZIONI UFFICIALI: VIGNATO-SANSONE CON ARNAUTOVIC. C'È BRADARIC Il tecnico del Bologna Mihajlovic sceglie la coppia formata da Vignato e Sansone alle spalle di Arnautovic con la coppia Dominguez-Schouten in mezzo al campo e Kasius a destra. In difesa confermato il trio con Soumaoro e Lucumì al fianco di Medel. La Salernitana...