UFFICIALE - Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid: con lui anche suo figlio Davide

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. La notizia era nell'aria da qualche ora, ora c'è anche l'ufficialità sul sito dei Blancos. "Carlo Ancelotti, l'allenatore della Decima", il titolo scelto dal club spagnolo per annunciare il ritorno del tecnico italiano che lascia così l'Everton per tornare al Real dopo la prima esperienza dal 2013 al 2015. Con lui anche suo figlio Davide Ancelotti, come al Napoli ma anche al Bayern ed all'Everton.