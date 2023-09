UFFICIALE - Ancona, arriva Coli Saco dal Napoli: il comunicato del club

Dal Napoli, con la formula del prestito, arriva il 2002 Saco Coli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal Napoli, con la formula del prestito, arriva il 2002 Saco Coli. Nato a Créteil, Saco è entrato a far parte del settore giovanile del Le Havre nel 2017 all’età di 15 anni, prima di trasferirsi al Sochaux un anno dopo. È poi passato alle giovanili dei Lionceaux, prendendo parte alla Coupe Gambardella 2019-20. Nell’ottobre 2020 Saco è entrato nell’accademia del Milan, per poi passare al Napoli dove Saco ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti.

Nell’estate scorsa è passato alla Pro Vercelli, squadra di Serie C, con un prestito stagionale. Ha poi fatto il suo debutto con il club il 3 settembre, iniziando e giocando 90 minuti nella vittoria in campionato per 1-0 contro il Padova. Il 5 novembre, ha segnato il suo primo gol da professionista contro l’AlbinoLeffe. Nel giugno 2023, Saco è stato incluso nella rosa della nazionale maliana Under 23. Saco è un centrocampista mancino, apprezzato principalmente per le sue caratteristiche fisiche. Il giocatore si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni.