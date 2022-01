UFFICIALE - Aston Villa, Tuanzebe out contro il Brentford: il difensore non va nemmeno in panchina

Brentford e Aston Villa stanno facendo il loro ingresso in campo per il 21° turno di Premier League. Axel Tuanzebe, difensore dell'Aston Villa in prestito dal Manchester United, non figura nemmeno in panchina per la sfida contro il Brentford. Il 24enne non risulta infortunato, quindi la sua assenza è un ulteriore indizio di mercato per il suo passaggio in azzurro. Il difensore inglese è pronto a passare in prestito al Napoli, dopo che saranno sistemati gli ultimi dettagli della trattativa.