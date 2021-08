UFFICIALE - Atalanta, Romero saluta: il Tottenham annuncia l'acquisto del difensore

Il Tottenham rende noto l'acquisto di Cristian Romero dall'Atalanta. Il difensore argentino, 23 anni, lascia pertanto l'Italia dopo tre stagioni. L'annuncio è stato anticipato da un video in cui il compagno di squadra Pierluigi Gollini lo accoglie all'arrivo in aeroporto.

