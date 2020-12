UFFICIALE - Atletico, rescissione contrattuale con Diego Costa: ora tentativo per Milik?

Diego Costa lascia l'Atletico Madrid. L'attaccante per motivi personali aveva chiesto la sua uscita dal club - fa sapere l'Atletico - ed ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava fino al 30 giugno 2021. Per sostuirlo già da giorni la stampa spagnola fa anche il nome di Arek Milik, ma il Napoli chiede circa 15mln di euro per il trasferimento a gennaio.