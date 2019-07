UFFICIALE - Atletico, Rodri al City per la clausola da 70mln: il sostituto è Herrera del Porto

Dopo aver annunciato l'addio a Rodri, per il quale il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria da 70 milioni di euro, l'Atletico Madrid ha poi a sua volta comunicato invece un colpo in entrata. Ed è un nome che nelle ultime sessioni di mercato è stato inseguito a lungo anche da alcuni club italiani, Roma e Napoli su tutti: il messicano Hector Herrera. Domani, si apprende dal comunicato ufficiale, il messicano firmerà per tre anni con i Colchoneros.