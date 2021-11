UFFICIALE - Barcellona, ecco Xavi: l'Al Sadd annuncia l'accordo coi blaugrana

Xavi Hernandez al Barcellona, finalmente è ufficiale. Ad annunciare per primo il ritorno del Profe in blaugrana è stato l'Al Sadd, che ha appena diramato un comunicato attraverso i propri canali: "L'Al Sadd ha trovato un accordo per il passaggio di Xavi al Barcellona dopo il pagamento della clausola di risoluzione prevista nel contratto. Abbiamo concordato anche una cooperazione col Barça per il futuro. Xavi è una parte importante della storia dell'Al Sadd e gli auguriamo ogni successo", si legge. Previsto nelle prossime ore anche il comunicato culé, ma Xavi è già a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Barcellona.