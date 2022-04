UFFICIALE - Bari, riscattato Maiello: l'annuncio sui social dell'ex Napoli

Il calciatore classe '91 era arrivato a gennaio dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto condizionato legato alla promozione in Serie B.

"Non sono mai stato di tante parole e dato che sono un po' scaramantico ho aspettato questa promozione prima di dire qualcosa, ora che è arrivata, sono ufficialmente un giocatore del Bari". Con queste parole l'ex Napoli Raffaele Maiello ha annunciato il suo passaggio ufficiale al club pugliese. Il calciatore classe '91 era infatti arrivato a gennaio dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto condizionato legato alla promozione in Serie B, arrivata proprio nell'ultimo turno di campionato.

"Lascio una città che mi ha sempre fatto sentire a casa, che mi ha accolto, protetto e reso parte di loro. Questi anni a Frosinone sono stati una grande conquista per me. - continua Maiello nel post salutando il club e la piazza ciociara - Mi hanno reso più forte, più maturo e mi hanno davvero insegnato tanto, mi hanno insegnato che casa non è solo dove hai le tue radici, ma dove stai bene e sei felice, e io qui lo sono stato. Grazie a tutta la società, al presidente, grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno accompagnato in questi 5 e più anni. E grazie soprattutto a tutti voi tifosi, che mi avete reso parte di voi, avrete sempre un posto nel mio cuore e vi sarò sempre grato per tutto".