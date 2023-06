UFFICIALE - Benitez torna in panchina: è fatta per il ritorno in Liga

Rafa Benitez torna in pista. Il Celta si fa un regalo deluxe per il centenario e annuncia l'accordo trovato con il tecnico ex Inter e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafa Benitez torna in pista. Il Celta si fa un regalo deluxe per il centenario e annuncia l'accordo trovato con il tecnico ex Inter e Napoli. Manca solo la firma che arriverà, come precisa il club galiziano, a luglio.

63 anni, Benitez era fermo da oltre un anno dopo la parentesi all'Everton, finita male sia per i risultati sul campo, sia perché mai accettato dai tifosi dei toffees per il suo passato al Liverpool. Torna ad allenare in patria dopo la breve e sfortunata esperienza al Real Madrid, durata da luglio 2015 a gennaio 2016.