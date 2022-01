UFFICIALE - Cagliari, Godin rescinde: l'uruguaiano si trasferisce in Brasile

Si conclude ufficialmente questa sera l'avventura al Cagliari del difensore uruguagio Diego Godin. "Il Cagliari Calcio - si legge nella nota - comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin. Nell’isola dal settembre 2020, ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera".

Da svincolato, Godin è accordato con l'Atletico Mineiro. Il club brasiliano ha già ufficializzato l'arrivo dell'uruguaiano: contratto fino al 31 dicembre del 2022 con opzione per il secondo anno, è un nuovo giocatore della difesa Alvinegra.