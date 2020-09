UFFICIALE - Callejon è svincolato: spagnolo sul mercato, può firmare per chiunque

Oggi è ufficialmente svincolato José Maria Callejon. Aveva firmato il rinnovo per due mesi fino al 31 agosto gratis e ieri, dunque, si è conclusa la sua avventura al Napoli, esperienza in realtà terminata dopo la sfida col Barcellona. Da oggi, anche burocraticamente, Calleti sarà libero per firnare con qualsiasi squadra. Interessati a lui diversi club spagnoli per un ritorno a casa atteso. Il Napoli, intanto, lo ha omaggiato sui social con un bel video. In bocca al lupo, José