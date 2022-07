UFFICIALE - Callejon saluta l'Italia e riparte dalla Spagna: è fatta col Granada

Debutto a Napoli per il circuito ATP di tennis che farà tappa nel capoluogo campano per la prima volta nella storia.

GIOVANILI UFFICIALE - COLPO PER LA PRIMAVERA: PRESO DAL MILAN IL 2003 NOSA OBARETIN Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. LE ALTRE DI A JUVE, CHE GUAIO: L'OPERAZIONE AL MENISCO PER POGBA APPARE INEVITABILE Lesione al menisco per Paul Pogba, che ha lasciato il ritiro bianconero negli Stati Uniti per tornare in Italia per decidere se andare sotto i ferri o no Lesione al menisco per Paul Pogba, che ha lasciato il ritiro bianconero negli Stati Uniti per tornare in Italia per decidere se andare sotto i ferri o no