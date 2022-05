UFFICIALE - Cavani lascia il Man United, il toccante saluto del club: "Ci mancherà la tua guida"

Edinson Cavani lascia il Manchester United dopo due anni. Il contratto dell'ex attaccante del Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. La conferma arriva dal toccante saluto del club inglese, con un video su Twitter e la seguente descrizione: "Saper trasmettere parole di saggezza. Ci mancherà la tua guida, ci mancherà la tua esperienza".

Passing on words of wisdom.



We'll miss your guidance and experience, @ECavaniOfficial ❤#MUFC pic.twitter.com/NIKSNcg2QE