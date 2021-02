UFFICIALE - Ceduto al Lille nell'affare Osimhen, Liguori cambia squadra ma resta in Serie C

Il Lecco comunica l’ingaggio di Luigi Liguori a titolo temporaneo dal LOSC Lille. Liguori è un’ala offensiva che nasce a Napoli il 31 marzo 1998 e che nella prima parte di stagione ha militato in prestito alla Fermana, dove ha collezionato 11 presenze e 1 assist. Il calciatore era stato ceduto dal Napoli al Lille nell'operazione che ha portato Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio ed era già andato in prestito alla Fermana, sempre in Serie C.