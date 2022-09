UFFICIALE - Ceduto ancora Costa in prestito: l'azzurro va in Serie C

Filippo Costa lascia di nuovo il Napoli in prestito e sbarca in Serie C, al Foggia. Ad annunciarlo è il club pugliese:

TuttoNapoli.net © foto di Federico Gaetano Filippo Costa lascia di nuovo il Napoli in prestito e sbarca in Serie C, al Foggia. Ad annunciarlo è il club pugliese: "Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Costa. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023".