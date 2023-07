UFFICIALE - Cercato dal Napoli, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Psg

Cercato anche dal Napoli prima di Garcia, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Psg

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cercato anche dal Napoli prima di Garcia, Luis Enrique è il nuovo allenatore del Psg. Contratto fino al 2025 per l'andaluso che prende il posto di Galtier. Queste le prime parole dell'ex ct della Spagna: “Sono felice di arrivare a Parigi per vivere una nuova esperienza, non vedo l'ora di cominciare".