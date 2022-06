UFFICIALE - Chiellini vola in MLS: è un nuovo giocatore del Los Angeles FC

GIOVANILI TROFEO D’ALTERIO GROUP, L’EMPOLI VINCE LA SESTA EDIZIONE: NAPOLI SECONDO Si conclude con la vittoria dell’Empoli la sesta edizione del Trofeo internazionale D’Alterio Group, riservato ai nati nel 2010. Si conclude con la vittoria dell’Empoli la sesta edizione del Trofeo internazionale D’Alterio Group, riservato ai nati nel 2010. LE ALTRE DI A INTER, AFFARE DYBALA AI DETTAGLI: GIOVEDÌ POSSIBILE FUMATA BIANCA Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tutto procede per il meglio e mancano soltanto alcuni dettagli per la definitiva fumata bianca Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW tutto procede per il meglio e mancano soltanto alcuni dettagli per la definitiva fumata bianca