UFFICIALE - CR7 di nuovo escluso: inizia dalla panchina contro il Southampton

Accostato al Napoli ed in procinto di lasciare in ogni caso Manchester, Cristiano Ronaldo è di nuovo in panchina nella sfida dello United sul campo del Southampton. Di seguito le scelte ufficiali di Ten Hag: nel 4-2-3-1 del tecnico ci sono Sancho, Fernandes e Elanga alle spalle di Rashford.