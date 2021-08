UFFICIALE - Crisi Barça: altri due big si riducono stipendio per tesserare Aguero

Gesto significativo, e ora ufficiale, da parte di Jordi Alba e Sergio Busquets nei confronti del Barcellona. I due infatti, come comunicato dallo stesso club blaugrana, "hanno concordato di modificare i termini finanziari dei loro contratti, compreso un taglio dello stipendio per questa stagione e il differimento dei pagamenti negli anni rimanenti. Il gesto arriva dopo l'accordo firmato di recente da Gerard Pique".

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!@5sergiob and @JordiAlba join the effort to help the Club register their teammates thanks to their salary reductions.