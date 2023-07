UFFICIALE - Dal Benfica... al Benfica: Di Maria torna a casa dopo 13 anni

Angel Di Maria torna in Portogallo, dove aveva cominciato la sua avventura in Europa

Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e ancora Benfica. Angel Di Maria torna in Portogallo, dove aveva cominciato la sua avventura in Europa: a 35 anni difenderà ancora i colori delle Aquile di Lisbona. La durata e i termini del contratto non sono stati svelati.