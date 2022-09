UFFICIALE - De Zerbi riparte dall'Inghilterra: esperienza in Premier League

GIOVANILI UFFICIALE - L'AZZURRINO D'AVINO CONVOCATO DALL'UNDER 18 PER LA SFIDA CON LA SERBIA Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... LE ALTRE DI A VERGOGNA A UDINE: LADRI A CASA DI ARSLAN, BOTTINO DA 12 MILA EURO (ANSA) - UDINE, 19 SET - Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione. E' accaduto ieri, all'ora di pranzo, nella sua villa di... (ANSA) - UDINE, 19 SET - Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione. E' accaduto ieri, all'ora di pranzo, nella sua villa di...