UFFICIALE - Denis resta in Italia, nuova squadra a 41 anni per l'ex Napoli

© foto di Andrea Rosito

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha trovato una nuova squadra. Da oggi il bomber argentino è un nuovo attaccante del Real Calepina, compagine bergamasca con sede a Grumello del Monte. Svincolatosi dalla Reggina (dopo un tre anni con 17 gol e una promozione dalla C alla B), l’ex azzurro ha scelto di scendere due categorie, legato dall'amicizia dai tempi dell'Atalana con Daniele Capelli e Matteo Moranda, rispettivamente mister e vice allenatore della Real. "Una splendida opportunità, non vedo l’ora di aiutare i ragazzi. Sono felicissimo di essere parte di questo club”, queste le parole del Tanque, che oggi ha anche festeggiato il suo 41esimo compleanno.