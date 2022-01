GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A UFFICIALE - GIUDICE SPORTIVO: ATALANTA-TORINO SI GIOCA, ANCORA SUB IUDICE ALTRE DUE GARE Arrivano le decisioni le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A in merito alle partite di Serie A che non sono state disputate nella giornata del 6 febbraio Arrivano le decisioni le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A in merito alle partite di Serie A che non sono state disputate nella giornata del 6 febbraio