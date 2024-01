UFFICIALE - Genoa, Hefti passa in prestito al Montpellier. Zanoli sempre più vicino

La società transalpina ha annunciato l'arrivo dello svizzero, che lascia i rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La notizia era nell'aria da alcune ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Silvan Hefti lascia il Genoa in questo mercato di gennaio per firmare con i francesi del Montpellier. Sulla corsia di destra del club rossoblù si libera una casella in attesa del sempre più probabile arrivo di Zanoli dal Napoli.

La società transalpina, tramite i propri canali social, ha infatti annunciato il suo arrivo già questa sera, con lo svizzero che lascia i rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro: "Sono davvero troppo felice di aver raggiunto un club così importante come il Montpellier e non vedo l'ora di scoprire il campionato francese", le sue prime parole ai canali ufficiali del club.