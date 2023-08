UFFICIALE - Giugliano, colpo dal Napoli: arriva Labriola a titolo definitivo

La formazione campana ha annunciato l'acquisto di Valerio Labriola.

© foto di Uff. Stampa Fermana

Nuovo innesto in mezzo al campo per il Giugliano. La formazione campana ha annunciato l'acquisto di Valerio Labriola. Il centrocampista classe 2001 lascia il Napoli a titolo definitivo e inizierà una nuova avventura in Serie C. Il giocatore, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Taranto collezionando 32 presenze realizzando una rete, si è legato al nuovo club con un contratto biennale.

Questo il comunicato ufficiale: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto con SSC Napoli un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Valerio Labriola. Il centrocampista classe 2001, ha firmato un accordo su base biennale".