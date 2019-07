UFFICIALE: Griezmann è del Barcellona, pagata clausola da 120mln: sfiderà due volte il Napoli

Adesso è ufficiale: Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo che il legale all'ora di pranzo ha versato la quota per la clausola rescissoria nella sede de LaLiga, è arrivato anche l'annuncio da parte della società blaugrana. "Lo stavamo aspettando", si legge nel tweet della società catalana che presenta l'acquisto di Le Petit Diable.

