UFFICIALE - Herrera lascia il PSG (in prestito) e torna al Bilbao: via libera per Fabian?

Prosegue l'opera di sfoltimento in casa Paris Saint-Germain. È infatti ufficiale l'addio - per ora a titolo temporaneo - di Ander Herrera, che fa ritorno all'Athletic Bilbao dopo otto anni. Questo il comunicato diramato dai baschi con tutti i dettagli dell'intesa: "Athletic Club e Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il prestito di Ander Herrera fino a fine stagione. Il prestito include l'opzione per l'Athletic Club di acquisire tutti i diritti federali ed economici del giocatore per la stagione 2023-24".