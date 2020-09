UFFICIALE - Higuain lascia l'Europa e riparte dalla MLS: l'annuncio dell'Inter Miami

Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain è un nuovo attaccante dell'Inter Miami. All'indomani della risoluzione con la Juventus, il club di Major League Soccer ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti argentino.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq