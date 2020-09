UFFICIALE - I giovani Zanoli e Sgarbi al Legnago in C: già in campo nel primo test

Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli passano in prestito al Legnago, in Serie C, e hanno già fatto il loro esordio in amichevole contro il Vicenza. Di seguito il comunicato del club: "F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società SSC Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli".