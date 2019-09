UFFICIALE - Icardi è del PSG: diritto di riscatto a 70mln e ingaggio da 10mln a stagione

E' arrivata la firma: Mauro Icardi ha siglato il contratto con il PSG per un ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus, la cifra che percepirebbe in caso di riscatto del club parigino. In caso di ritorno all'Inter invece, l'ingaggio dell'argentino sarebbe di 5 milioni per la stagione 2020/21 e di 7 milioni per la stagione 2021/22. Secondo Sky Sport operazione complessiva da 70 milioni di euro, l'argentino si trasferisce in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'annuncio dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".