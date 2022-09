UFFICIALE - Icardi raggiunge Mertens al Galatasaray: prestito di un anno dal PSG

Mauro Icardi lascia il PSG e passa al Galatasaray.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi lascia il PSG e passa al Galatasaray. Nella giornata di ieri l'attaccante argentino ha raggiunto la Turchia e a Istanbul ha svolto visite mediche e messo nero su bianco: l'ex Inter si lega per una stagione al Galatasaray, trasferendosi in prestito dal sodalizio parigino. Adesso è ufficiale, come comunicato dai francesi con una nota.