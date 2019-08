UFFICIALE - Il '96 azzurro Prezioso torna in Calabria, nuova avventura alla Vibonese

Mario Prezioso, centrocampista di Napoli, si riprende la maglia della Vibonese pronto ad una nuova stagione in Calabria dopo quella passata lo scorso anno. Cercato da mezza Serie C ha scelto ancora il club di via Piazza d’Armi per la sua definitiva maturazione calcistica, come riporta anche il sito ufficiale del club calabrese: "Gli anglosassoni lo scrivono in tre parole “welcome back home” in Italia e a Vibo Valentia ne basta una: bentornato…Mario Prezioso. Il centrocampista di Napoli, si riprende la maglia rossoblu pronto ad una nuova entusiasmante stagione in Calabria dopo quella passata lo scorso anno. Cercato da mezza Serie C ha scelto ancora il club di via Piazza d’Armi per la sua definitiva maturazione calcistica. Jolly di centrocampo, dotato di una importante struttura fisica (è soprannominato “Hulk”) ed una tecnica da calciatore di prima fascia, Mario è stato tra gli stakanovisti della passata stagione. Per lui, classe ‘96, 34 presenze impreziosite da due gol e due assist. Spettacolare la rete in diretta tv nel posticipo contro la Casertana dello scorso 29 ottobre. A giugno è tornato al Napoli (club che ne detiene il cartellino) con cui ha svolto tutta la preparazione precampionato. Sul suo tavolo opportunità da piazze anche più blasonate. Difficile riportarlo “a casa”. Poi il blitz del DS Lo Schiavo e la scelta, di cuore: Vibo. Ancora. Da stamattina è agli ordini di mister Modica che potrà così contare su un giocatore di qualità in una zona di campo fondamentale per i suoi dettami tecnico-tattici".