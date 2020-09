UFFICIALE - Il '99 Russo va al Grosseto: il comunicato ufficiale

Raffaele Russo, attaccante, in prestito dal Napoli, è ufficialmente un attaccante del Grosseto. L’estroso fantasista napoletano, classe 1999, che può giocare da mezza punta o da esterno offensivo, vanta già, nonostante la giovane età, presenze e gol con la nazionale under 17, nel Torneo di Viareggio, nella Uefa Youth league e in Serie C, dove ha giocato con le maglie di Pro Vercelli, Rieti e Albissola.