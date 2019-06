UFFICIALE - Il Bayern non riscatta James: "Via per sua scelta, vuole essere titolare"

James Rodriguez è il protagonista delle tante voci di mercato nelle ultime ore in casa Napoli. Dopo il prestito al Bayern dal Real Madrid, è l'amministratore delegato dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge, a confermare che James non giocherà più in Germania la prossima stagione perché il club non eserciterà il riscatto di circa 43mln di euro: "Mi ha detto di chiedere al club di non esercitare l'opzione per riscattarlo. Vuole giocare, essere titolare e protagonista, un qualcosa che qui non può ottenere, e di questo mi dispiace".