UFFICIALE - Il City ha preso il difensore Ake, mollato definitivamente Koulibaly?

Dopo le visite mediche svolte in giornata, adesso è arrivata anche la firma sul contratto per Nathan Ake. Come annuncia lo stesso club con un comunicato, il Manchester City ha ingaggiato il calciatore olandese dal Bournemouth legandosi cinque anni al team allenato da Guardiola. Resta il dubbio, dunque, riguardo la reale volontà adesso da parte dei citizens di fiondarsi ancora su Kalidou Koulibaly.