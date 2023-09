UFFICIALE - Il Lecce pesca dagli svincolati: arriva un attaccante esperto

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA 2, SI PARTE IL 16 SETTEMBRE CON NAPOLI-PALERMO: IL CALENDARIO COMPLETO Oggi si è tenuto il sorteggio per il calendario del campionato Primavera 2. Oggi si è tenuto il sorteggio per il calendario del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A SALERNITANA, BRUTTE NOTIZIE PER SOUSA: C'È LESIONE PER DIA, INFORTUNATOSI IN NAZIONALE Attraverso i propri canali social, il Senegal ha reso noto un comunicato in merito all’infortunio di Boulaye Dia, che lascia col fiato sospeso la Salernitana e il tecnico Sousa: “I giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr convocati per l’amichevole... Attraverso i propri canali social, il Senegal ha reso noto un comunicato in merito all’infortunio di Boulaye Dia, che lascia col fiato sospeso la Salernitana e il tecnico Sousa: “I giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr convocati per l’amichevole...