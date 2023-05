UFFICIALE - Il Man United si qualifica alla Champions: si avvicina Kim?

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Battendo 4-0 il Chelsea, il Manchester United è ufficialmente qualificato alla prossima edizione della Champions League. Una prerogativa per i Red Devils anche in chiave mercato e, nel dettaglio, un assist anche per l'arrivo di Kim Min-jae: le ultime voci provenienti dall'Inghilterra, infatti, raccontano della forte volontà del club di prendere il difensore azzurro attraverso il pagamento della clausola valida per i primi quindici giorni di luglio. Per lo United in arrivo soldi e soprattutto una competizione che accresce l'appeal anche agli occhi di Kim.