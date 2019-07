UFFICIALE - Il Napoli acquista Costa dalla SPAL: sarà girato in prestito al Bari

Con una comunicato, la SPAL ha annunciato la cessione di Filippo Costa al Napoli: "S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa. Autore di 50 presenze in maglia biancazzurra, impreziosite dalla promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e da due salvezze consecutive nella massima serie, S.P.A.L. ringrazia Costa per il contributo offerto negli anni trascorsi a Ferrara".

VIA IN PRESTITO - Adesso il prestito al Bari - Costa il prossimo anno non vestirà però la maglia del Napoli: il club partenopeo lo girerà infatti in prestito al Bari, l'altra società della famiglia De Laurentiis.