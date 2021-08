UFFICIALE - Il Napoli cede Ferrari al Pescara: formula particolare per l’ex Bari

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S.C. Napoli per il prestito con diritto opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione dell’attaccante argentino classe ‘95 Franco Ferrari. Ferrari è nato il 10 agosto 1995 a Rosario. Ha esordito nelle giovanili dell’Union De Santa Fe nel 2013, nel 2014 arriva in Italia nel campionato dilettantistico prima con lo Scandicci per poi passare al Castelfiorentino e il Montecatini prima di passare tra i professionisti con il Genoa, Tuttocuoio, Pistoiese, Brescia, Piacenza, Bari, Livorno, Como e Napoli.