UFFICIALE - Il Napoli gira al Bari il '95 D'Ursi, accordo per un prestito biennale

In questi minuti il Bari ha ufficializzato il prestito biennale di Eugenio D'Ursi (24), reduce da una stagione eccezionale in serie C con ben 14 reti. La società pugliese specifica di aver ricevuto l'attaccante in prestito biennale dal Napoli che lo ha precedentemente acquistato dal Catanzaro: "La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con prestito biennale dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Eugenio D’Ursi (07 maggio 1995, Napoli).

Esterno d’attacco, ha esordito tra i professionisti a 19 anni con i colori dell’Aversa Normanna. In carriera ha collezionato 128 presenze e segnato 31 gol, ben 14 lo scorso anno con la maglia del Catanzaro. Il calciatore sarà da questo pomeriggio a disposizione di mister Cornacchini.

Benvenuti Eugenio!".