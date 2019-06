UFFICIALE - Il Napoli lascia andare definitivamente Insigne jr: niente controriscatto, resta a Benevento

Dopo una serie di prestiti, il Napoli perde definitivamente il controllo del cartellino di Roberto Insigne. Non è stato, infatti, esercitato il controriscatto, come informa il Benevento, club che l'ha acquistato qualche giorno fa, tramite un comunicato ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica che la società Calcio Napoli non ha esercitato il diritto di contro-opzione per Il calciatore Roberto Insigne. Pertanto, l’attaccante partenopeo resta al Benevento a titolo definitivo".