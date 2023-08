UFFICIALE - Il Napoli piazza Cioffi: l'attaccante azzurro torna in Serie C

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Ancona ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di un giovane attaccante come il napoletano Cioffi, autore di 14 reti in 57 presenze con la Primavera azzurra che ha collezionato anche due presenze (una in Coppa Italia, una in Serie A) con la prima squadra. Questa la nota: "L’U.S. Ancona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Lo scorso anno, Cioffi, ha disputato il campionato di Serie C con il Pontedera, mettendo a segno 6 reti in 31 presenze".