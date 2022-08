UFFICIALE - Il Napoli smentì di cercarlo, ora Cucurella va al Chelsea per una cifra monstre

Ora è corsa contro il tempo per inserire Cucurella tra i convocati per la sfida del Chelsea contro l'Everton, come volontà del tecnico Thomas Tuchel.

TuttoNapoli.net La telenovela è finita: Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo annuncia il club inglese sui propri canali ufficiali, spiegando di aver raggiunto un accordo di massima con il Brighton per l'acquisto del nuovo difensore, che costerà ai Blues oltre 60 milioni di sterline. Ora è corsa contro il tempo per inserire Cucurella tra i convocati per la sfida del Chelsea contro l'Everton, come volontà del tecnico Thomas Tuchel. È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2020